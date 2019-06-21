<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12345133/upload-RIAN_5870868.HR-pic905-895x505-95303.jpg">

Осужденного форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию, сообщает РИА «Новости».

По словам уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, Кокорина отвезут в больницу, чтобы осмотреть его колено, которое едва успело восстановиться перед отправкой игрока сине-бело-голубых в СИЗО «Бутырка».

«Его в данный момент вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Александру сделали МРТ, теперь ему предстоит посетить травматолога… Дальнейшее лечение Кокорину придется проходить в колонии. Наша медицинская часть № 77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры», — заявила Потяева.

8 мая Пресненским судом Москвы были осуждены форвард «Зенита» и его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев за участие в двух драках в центре столицы. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам тюремного заключения, тогда как Мамаев — к году и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что адвокатам не дали встретиться с Кокориным в СИЗО.