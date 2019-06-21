Футболист юношеской сборной России стал игроком испанского клуба

Хавбек юношеской сборной России Эдгар Севикян стал игроком испанского «Леванте», сообщает «РБК-Спорт».

Для 18-летнего игрока это соглашение — первое в профессиональной карьере.

По информации источника, контракт россиянина с клубом из Валенсии рассчитан на три года.

Севикян выступал за юношеские команды московского «Локомотива» до 2016 года. В 2017 году он переехал в Испанию, где с 2017 года выступает за «Леванте», однако до сих пор играет за юношеские сборные России.

Испанский клуб в завершившемся сезоне занял 15 строчку турнирной таблицы чемпионата страны с 44 очками в активе.

Ранее сообщалось, что Фернандо Торрес завершает карьеру.