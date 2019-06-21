Соперник разбил футболисту лицо и расплакался
Во время стыкового матча «Депортиво» — «Мальорка» случился страшный инцидент, сообщает «Советский спорт».
Встреча проходила в рамках борьбы за право играть в Примере.
На 40-й минуте хавбек гостей Марк Педраса нанес сильную травму игроку соперников. Футболист попал бутсой в лицо полузащитнику хозяев — Алексу Бергантиньосу.
Педраса, заметив кровь на лице футболиста, начал сигнализировать о необходимости оказания медицинской помощи.
Рефери приостановил матч не сразу.
В итоге, после инцидента Педраса был удален, а Бергантиньос — доставлен в больницу.
Сообщается, что хавбек гостей покидал поле в слезах.
Согласно заявлениям «Депортиво», травмированному игроку ничто не угрожает. Однако вероятность операции на лице не исключается.
Сама игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что «Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру.
⏱️DESCANSO en RIAZOR.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 20 июня 2019 г.
Bergantiños dio el susto tras un duro golpe de Pedraza. Tuvo que ser sustituido pero está consciente.
Depor 1-0 Mallorca #PlayOffLaLiga123 pic.twitter.com/ZxMzlOGB6l