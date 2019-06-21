Соперник разбил футболисту лицо и расплакался

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Во время стыкового матча «Депортиво» — «Мальорка» случился страшный инцидент, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила в рамках борьбы за право играть в Примере.

На 40-й минуте хавбек гостей Марк Педраса нанес сильную травму игроку соперников. Футболист попал бутсой в лицо полузащитнику хозяев — Алексу Бергантиньосу.

Педраса, заметив кровь на лице футболиста, начал сигнализировать о необходимости оказания медицинской помощи.

Рефери приостановил матч не сразу.

В итоге, после инцидента Педраса был удален, а Бергантиньос — доставлен в больницу.

Сообщается, что хавбек гостей покидал поле в слезах.

Согласно заявлениям «Депортиво», травмированному игроку ничто не угрожает. Однако вероятность операции на лице не исключается.

Сама игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру.