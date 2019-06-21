Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

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В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает «Советский спорт».

Встречала закончилась вничью 2:2.

Уругвайцы считались явными фаворитами этого матча и контролировали игру. Однако на 25-й минуте японцы открыли счет, благодаря удару Коджи Миеши. Луис Суарес спустя несколько минут с пенальти забил ответный мяч. А во втором тайме вновь Миеши вывел японцев вперед, а Хосе Хименес сравнял счет.

Уругвай с четырьмя очками в активе продолжает лидировать в группе C, а японцы набрали свой первый балл на турнире и поднялись на третью строчку.

Кубок Америки--2019. Групповой этап. Группа C

Уругвай — Япония — 2:2

Голы: 0:1 — Миеши — 25, 1:1 — Суарес — 32, 1:2 — Миеши — 59, 2:2 — Хименес — 66

Ранее Аргентина и Парагвай сыграли вничью на Кубке Америки.