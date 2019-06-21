Украинский футболист перешел в российский клуб
Полузащитник украинской «Александрии» Артем Полярус перешел в подмосковные «Химки», сообщает Sport24.
Об этом объявил официальный сайт химчан.
В составе «Александрии» 26-летний Полярус сыграл 112 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.
В минувшем сезоне чемпионата Украины «Александрия» заняла третье место с 41 очком. «Химки» с 52 очками заняли девятое место в первенстве ФНЛ.
Недавно в российские клубы перешли украинцы Ярослав Ракицкий («Зенит»), Олег Данченко («Енисей») и Иван Ордец («Динамо» Москва).
Ранее сообщалось, что РФС обсудит лимит на легионеров.