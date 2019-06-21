Украинский футболист перешел в российский клуб

<img src="//img.gazeta.ru/files3/596/10824596/RTX37UUQ-pic905-895x505-219.jpg">

Полузащитник украинской «Александрии» Артем Полярус перешел в подмосковные «Химки», сообщает Sport24.

Об этом объявил официальный сайт химчан.

В составе «Александрии» 26-летний Полярус сыграл 112 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

В минувшем сезоне чемпионата Украины «Александрия» заняла третье место с 41 очком. «Химки» с 52 очками заняли девятое место в первенстве ФНЛ.

Недавно в российские клубы перешли украинцы Ярослав Ракицкий («Зенит»), Олег Данченко («Енисей») и Иван Ордец («Динамо» Москва).

Ранее сообщалось, что РФС обсудит лимит на легионеров.