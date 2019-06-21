Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию
Саблистки сборной России завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Германии, сообщает «Советский спорт».
В составе российской команды выступали Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян и Ольга Никитина.
В финале командного турнира была повержена сборная Венгрии со счетом 45:34. Это уже шестая медаль для российской сборной на этом турнире.
Чемпионат Европы завершится 22 июня.
Ранее российские саблистки взяли серебро на этапе Кубка мира.