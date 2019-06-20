Загитову раскритиковали за посещение «Прямой линии» с Путиным
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, передает «Советский спорт».
После эфира спортсменка прокомментировала посещение мероприятия.
«В студии «Прямой линии» с Путиным. Более четырех часов шло общение населения с президентом», — написала Загитова в инстаграме.
В комментариях к записи многие пользователи раскритиковали фигуристку за посещение «Прямой линии».
«Только вот непонятно, тебе-то это зачем», — написал один из подписчиков.
«Алина, уважаю вас лично. Но вам не противно участвовать в этом фарсе? Возможно, в силу молодости вы до конца не понимаете, что творится в нашей стране», — прокомментировал запись другой пользователь.
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