Загитову раскритиковали за посещение «Прямой линии» с Путиным

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, передает «Советский спорт».

После эфира спортсменка прокомментировала посещение мероприятия.

«В студии «Прямой линии» с Путиным. Более четырех часов шло общение населения с президентом», — написала Загитова в инстаграме.

В комментариях к записи многие пользователи раскритиковали фигуристку за посещение «Прямой линии».

«Только вот непонятно, тебе-то это зачем», — написал один из подписчиков.

«Алина, уважаю вас лично. Но вам не противно участвовать в этом фарсе? Возможно, в силу молодости вы до конца не понимаете, что творится в нашей стране», — прокомментировал запись другой пользователь.

Ранее эксперт распознала слова Дзюбы во время «Прямой линии» с Путиным.