Овечкин победил в номинации «Лучшая хоккейная улыбка»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завоевал несколько наград фанатской премии NHL Fan Choice Awards, сообщает «Советский спорт».

Хоккеист занял первые места сразу в двух номинациях — «Лучшая хоккейная улыбка» и «Лучший хоккейный момент в твиттере».

Сообщается, что фото улыбающегося форварда победило с большим отрывом, набрав 46% голосов. Вторую строчку по этому показателю занимает игрок «Лос-Анджелеса» Джефф Картер,, у которого 29% голосов в активе. Третье место номинации «Лучшая улыбка» занимает Дастин Бафлин из «Виннипега» с 13% голосов.

«Лучшим хоккейным моментом в твиттере» болельщики назвали видео, в котором Овечкин запечатлен купающимся в фонтане. Видеозапись россиянина набрала 32% голосов.

NHL Fan Choice Awards — голосование, в рамках которого фанатам НХЛ предлагается определить самые яркие, забавные и запоминающиеся моменты из медиа-пространства завершающегося сезон.

Для голосования представлено 20 номинаций.

Ранее сообщалось, что Овечкин занял седьмое место в голосовании на «Харт Трофи».

This is all something else https://t.co/P9pVEBU8Qr pic.twitter.com/Rwsk7Y3dXM