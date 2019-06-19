Чемпионка по фитнесу дала мастер-класс по приседаниям Воле и Харламову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/181/12216181/Depositphotos_50813735_xl-2015-pic905-895x505-81792.jpg">

Двукратная чемпионка мира по фитнесу Юлия Ушакова, которая также известна по работе ведущей на матчах московского хоккейного клуба «Спартак», посетила передачу Comedy Club, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка рассказала ведущим шоу Павлу Воле и Гарику Харламову о том, как нужно готовиться к чемпионату мира по бодифитнесу, чтобы победить.

«Павел, вы только не смейтесь. Но мы действительно много работаем. Тренируемся, как настоящие олимпийские спортсмены. Держимся в режиме», — рассказала Ушакова.

Затем 28-летняя чемпионка показала, как правильно нужно качать попу, несмотря на то, что пришла на передачу в коротком обтягивающем платье.

Ранее сообщалось, что Анну Погорилую раскритиковали за фото в купальнике.