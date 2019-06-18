Подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова: дети покрывают отца
Подруга погибшей супруги бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Ирины Анна Никитина выдвинула невероятную версию случившегося в доме спортсмена, передает «СтарХит».
Соколова была убита, а ее старший сын Максим ранен. Следствие подозревает младшего сына Соколова Арсения.
«Я думаю, дети прикрывают кого-то третьего, близкого им человека. Возможно, дети думают, что это их отец? Он часто Иру бил, мне об этом говорила наша близкая подруга. Вдруг узнал, что она нашла любовника, и решил убить, а детям сказал, что их не посадят», — заявила Никитина.
Однако ее доводы показались неубедительными для семьи Соколова.
Ранее сообщалось, что раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери.