17 российских легкоатлетов не допустили до международных соревнований

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала 17-ти российским атлетам в получении нейтрального статуса, передает «Советский спорт».

В итоге из 138 заявок право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2019 году получил 81 российский спортсмен.

Допуск на международные старты не получили Александра Бушкова (ходьба), Татьяна Ермаченкова, Матвей Рудник (оба — прыжки в высоту), Кирилл Киреев (бег на 110 м с барьерами), Ильдар Надыров (бег на 3000 м с препятствиями), Анастасия Витюгова, Александр Кириа (оба — метание диска), Андрей Лукин (бег на 100 и 200 м), Алексей Завалий (бег 100 на м), Данил Росляков (бег на 200 м), Рудольф Верховых (бег на 400 м), Савелий Савлуков (бег на 800 м), Артем Денмухаметов (бег на 400 м), Александра Скобел, Денис Лагутин (оба — тройной прыжок), Екатерина Кропивко (тройной прыжок), Наталья Спиридонова (прыжки в высоту).

В декабре 2016 года ИААФ приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям организации, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстраненного тренера на сборах.