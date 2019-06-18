В Госдуме высказались об аресте Платини

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Депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался об аресте бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Парламентарий заявил, что считает экс-президента УЕФА величайшим игроком и умелым руководителем.

«И о тех выдуманных сегодня обвинениях в коррупции мне сложно судить. Нужно дождаться дальнейшего расследования, но мы уже сталкивались с подобными ситуациями. Перед чемпионатом мира в России точно такую же войну подняли западные СМИ против Блаттера. Сейчас — против Платини», — цитирует Газзаева Sport24.

По мнению политика, обвинения в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года являются провокацией.

«И мы ведь с вами не знаем ничего конкретного. Просто написали — «коррупция». А нормальных объяснений нет. Нужно дождаться официальных обвинений, расследования, а потом уже судить», — отметил депутат.

Также Газзаев высказался о вероятности переноса мирового первенства 2022 года из Катара.

«Возможно все, особенно тогда, когда тебе диктуют правила, по которым нужно играть. Но, хочу сказать, ФИФА давно наметила проведение чемпионата мира именно в Катаре, и страна активно к нему готовится», — заключил депутат.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций высказался об аресте бывшего главы.