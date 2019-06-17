В «Спартаке» недовольны вратарями и хотят подписать Гилерме

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Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выразил недовольство тремя голкиперами московской команды, сообщает Metaratings.ru.

Он выразил заинтересованность во вратаре сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Александра Максименко могут отдать в аренду, к Александру Селихову есть претензии спортивного и неспортивного характера, а Артем Ребров в силу обстоятельств и возраста не сможет претендовать на первый номер в «Спартаке», — заявил Цорн.

Контракт Гилерме с «железнодорожниками» истекает в декабре 2019 года. Он уже отклонил предложение клуба продлить контракт на один год и хочет подписать соглашение сроком на три года.

Ранее сообщалось, что «Лион» рассматривает вариант приобретения футболиста «Спартака».