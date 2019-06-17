«Краснодар» не изменил решения по контракту Мамаева

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Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов рассказал о том, что «Краснодар» не изменил своего решения по находящемуся в СИЗО полузащитнику Павлу Мамаеву, передает Sport24.

Он проинформировал, что «Краснодар» не отказался от желания досрочно разорвать контракт с футболистом.

«Краснодар» не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Приговор уже вступил в силу, поэтому мы как раз заняты тем, чтобы назначить рассмотрение заявления клуба», — сказал Березов.

Мамаев находится в СИЗО с октября 2018 года. Он вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким обвиняются в двух драках в центре Москвы.

Ранее адвокат рассказал о предполагаемых сокамерниках Кокорина и Мамаева.