Раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери

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Старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максим Соколов не может дать показания по делу об убийстве матери, передает «РЕН ТВ».

По информации телеканала, 18-летнему Максиму, госпитализированному в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями, запрещено говорить.

Трагедия в семье Соколова произошла 13 июня в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. Подозреваемым в убийстве матери является младший сын Арсений, который в настоящее время находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве матери сын экс-хоккеиста пройдет полиграф.