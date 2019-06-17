Раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери
Старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максим Соколов не может дать показания по делу об убийстве матери, передает «РЕН ТВ».
По информации телеканала, 18-летнему Максиму, госпитализированному в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями, запрещено говорить.
Трагедия в семье Соколова произошла 13 июня в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. Подозреваемым в убийстве матери является младший сын Арсений, который в настоящее время находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве матери сын экс-хоккеиста пройдет полиграф.