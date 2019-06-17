Хачанов сохранил место в первой десятке рейтинга ATP
Обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликована на сайте организации, передает ТАСС.
Первое место продолжает занимать серб Новак Джокович. Позиции в десятке лучших не изменились.
Российский теннисист Карен Хачанов сохранил девятое место. Его соотечественник Даниил Медведев остался на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Рейтинг ATP, 17 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12715 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685;
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215;
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565;
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980;
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785...
13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625...