Слуцкий: в год я трачу около десяти миллионов рублей на школу

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о затратах на его футбольную школу в Волгограде, сообщает Sport24.

«В год я трачу на школу около десяти миллионов рублей. Уже три года. Но есть специальные проекты вне этой суммы: к примеру, за поездку в Голландию заплатил 35 тысяч евро. Мне настолько понравилось, как мальчишки играют, взаимодействуют – фантастика! В моем родном городе я хочу что-то сделать. И понимаю, как мне кажется, что нужно для функционирования школы. Но сам не могу сделать – нет места для проведения занятий, и я не готов просто отдать все деньги за аренду», — рассказал Слуцкий.

Ранее Слуцкий рассказал о проблемах своей футбольной школы в Волгограде.