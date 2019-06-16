Катар совершил камбэк в матче с Парагваем на Кубке Америки

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В Бразилии на Кубке Америки завершился матч группы B между Парагваем и Катаром, сообщает «Советский спорт».

Матч проходил на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Счет открыли парагвайцы на четвертой минуте — Оскар Кардосо реализовал пенальти. Второй мяч парагвайцы забили во втором тайме на 56 минуте, свой первый гол на турнире забил Дерлис Гонсалес. Однако затем в игру включилась сборная Катара. Сначала на 68 минуте Альмоэз Али отыграл один мяч, а спустя девять минут Буалем Хухи сравнял счет в матче.

Во втором туре Парагвай встретится с Аргентиной, а Катар сыграет с Колумбией. Оба матча состоятся 19 июня.



Кубок Америки 2019 - групповой этап. Группа A

Бразилия — Боливия — 3:0

Голы: 1:0 — Кардосо — 4, 2:0 — Гонсалес — 56, 2:1 — Али — 68, 2:2 — Хухи — 77

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