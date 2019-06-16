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Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон», сообщает ТАСС.

В финальном поединке турнира Карякин обыграл Яна Непомнящего. Формат турнира подразумевает, что шахматист может проиграть один раз, а после второго поражения выбывает из борьбы. Для определения победителя необходимо было сыграть два матча, но дважды Карякин оказался сильнее.

Также на турнире приняли участие Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев, завершивший профессиональную карьеру Владимир Крамник, а также азербайджанец Теймур Раджабов, китаец Вэй И и израильтянин Борис Гельфанд.

Ранее сообщалось, что Карлсен досрочно победил на шахматном турнире в Ставангере.