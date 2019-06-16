Шарапова рассказала о травме плеча

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своем травмированном плече, передает «Советский спорт».

Российская спортсменка получила травму в январе 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге. С тех пор она не выходила на корт.

«С плечом все хорошо, я не форсировала возвращение и сейчас чувствую, что у меня действительно хорошие шансы. Каждый розыгрыш станет испытанием, но мне нужно выйти на корт и проверить себя.

Мне приходилось управлять болью. После каждого матча я думала о том, что мне нужно сделать, чтобы помочь плечу», — приводит ее слова Reuters.

Шарапова примет участие в турнире Mallorca Open.

Ранее сообщалось, что названа соперница Шараповой в первом матче после долгого перерыва.