СК начал проверку по факту гибели 17-летнего биатлониста в Крыму

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Следственный комитет России начал проверку по факту гибели биатлониста юношеской сборной России Артемия Хасанкаева. В ходе расследования правоохранительные органы проведут судебную экспертизу. Об этом сообщает «Советский спорт».

«В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Следователем назначена медицинская судебная экспертиза», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Тело 17-летнего биатлониста было найдено 16 июня. Отмечается, что Хасанкаев находился в Крыму на сборах. Его команда из Мурманска тренировалась в горной местности в районе села Рыбачье под Алуштой. После одной из тренировок группа биатлонистов обнаружила отсутствие Хасанкаева, после чего спасатели, полицейские, сотрудники пожарной охраны и МЧС начали поиски юноши.

Ранее стала известна вероятная причина смерти Хасанкаева.