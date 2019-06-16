Сборная России обыграла Словакию в квалификации чемпионата Европы по гандболу
Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в заключительном матче квалификационного раунда чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 30:20 в пользу команды Эдуарда Кокшарова, сообщает РИА «Новости».
В составе победителей самым результативным игроком стал Игорь Сорока, записавший на свой счет пять заброшенных мячей. Еще по четыре раза отметились Александр Шкуринский, Дмитрий Санталов, Александр Котов и Сергей Марк Косоротов.
Лучшим среди словацких гандболистов стал Мартин Бриатка, оформивший шесть голов.
Таким образом, по итогам квалификационного этапа сборная России заняла второе место в своей группе и напрямую вышла на чемпионат Европы, который станет отборочным на летние Олимпийские игры в Токио.
Гандбол. Чемпионат Европы — 2020. Квалификация
Россия — Словакия 30:20 (17:8)