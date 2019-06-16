Сборная России обыграла Словакию в квалификации чемпионата Европы по гандболу

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Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Словакии в заключительном матче квалификационного раунда чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 30:20 в пользу команды Эдуарда Кокшарова, сообщает РИА «Новости».

В составе победителей самым результативным игроком стал Игорь Сорока, записавший на свой счет пять заброшенных мячей. Еще по четыре раза отметились Александр Шкуринский, Дмитрий Санталов, Александр Котов и Сергей Марк Косоротов.

Лучшим среди словацких гандболистов стал Мартин Бриатка, оформивший шесть голов.

Таким образом, по итогам квалификационного этапа сборная России заняла второе место в своей группе и напрямую вышла на чемпионат Европы, который станет отборочным на летние Олимпийские игры в Токио.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2020. Квалификация

Россия — Словакия 30:20 (17:8)