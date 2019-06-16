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Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила четверной прыжок, сообщает «Советский спорт».

Как сообщают японские пользователи в твиттере, на шоу, где выступает фигуристка, она исполнила четверной сальхов, однако приземлилась на две ноги, а не на одну, как этого требуют правила.

Медведева предприняла еще одну попытку, но упала.

Во взрослом женском фигурном катании четверной прыжок покорился только представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. Она исполнила его во время чемпионата мира в Японии.

Ранее сообщалось, что японские фанаты поддержали Медведеву.