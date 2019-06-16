Ласицкене показала в Польше лучший результат сезона в мире

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Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей турнира в Польше, сообщает «Советский спорт».

Российская легкоатлетка преодолела планку на отметке 2,02. Стоит отметить, что это достижение стало лучшим результатом сезона во всем мире.

На втором месте расположилась Ирина Геращенко из Украины, которая показала результат 1,94. Замкнула тройку лидеров польская легкоатлетка Камила Лицвинко (1,87).

Для россиянки эта победа стала 11-й подряд.

Ранее спортсменка из Мордовии выиграла ЧР по ходьбе на 50 км с мировым рекордом.