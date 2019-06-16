Чемпион мира получил травму из-за приложения в телефоне

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Двукратный чемпион мира по биатлону норвежец Ветле Шостад Кристиансен получил травму из-за мобильного приложения, сообщает РИА «Новости».

Спортсмен играл в игру, в которой нужно находить различные «сокровища», оставленные другими пользователями. Ради поиска «клада» Кристиансен спрыгнул с трехметрового моста в Лиллехаммере.

У биатлониста возникли проблемы с коленом, ему потребовалась помощь врачей.

«Абсурдное и ненужное повреждение. Медики пришли к выводу, что я ее получил в результате падения. Я сразу понял, что мог получить травму пять лет назад, когда спрыгнул с моста. Тогда я испытал сильную боль. Я искал «сокровище», которым оказалась фотопленка. По правилам игры я должен был положить что-то взамен, однако испытал такую боль, что ничего не смог оставить. Пока непонятно, решит ли проблему операция. Надеюсь, все будет хорошо», — приводит слова спортсмена NRK.

Ранее сообщалось, что вратарь использовал мотоцикл на одном из матчей в Бразилии.