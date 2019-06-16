Буффон прокомментировал свой уход из «ПСЖ»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/123/11875123/RTX6CA5T-pic905-895x505-84860.jpg">

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал об уходе из парижского «ПСЖ» по окончании сезона-2018/19, передает «Советский спорт».

Легенда футбола не захотел быть дублером Альфонса Ареоля.

«На днях я прочел фразу, которая мне действительно понравилась. У Франческо Гвидолина спросили, будет ли он счастлив вернуться в «Верону», и он ответил: «Я ищу эмоции». Скажу вам правду, я тоже нахожусь в поисках эмоций.

«ПСЖ» еще пять месяцев назад сообщил мне, что в конце сезона у меня будет роль запасного вратаря. С января у меня было достаточно времени, чтобы подумать об этом, и я пришел к выводу, что это не для меня, поэтому я отказался от больших денег и возможности продлить контракт еще на год. Просьба «ПСЖ» была абсолютно законной, понятной, а предложение было заманчивым.

Однако в 41 год у меня возникла эта почти физиологическая потребность чувствовать ощущения. Эмоции переходят в энергию, мечты позволяют вам ощущать себя частью чего-то. Это также выбор, который никогда не будет противоречить моему прошлому в «Ювентусе», — цитирует Буффона Corriere dello Sport.

Ранее Месси высказался о поражении от Колумбии на Кубке Америки.