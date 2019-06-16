Президент WBC: ничего не слышал о Нурмагомедове

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Президент WBC Франциско Валькарсель ничуть не опасается роста количества фанатов ММА.

Он уверен, что бокс все так же будет популярнее, чем смешанные единоборства, а также сравнил легенду боевых видов спорта Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«У бокса гораздо больше фанатов. И их армия постоянно растет, иногда за счет фанатов ММА. Тот же бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером добавил боксу немало новых поклонников. Бои представителей ММА и бокса? Это все-таки слишком разные миры. Если бы они бились по правилам ММА, то очевидно, что Макгрегор выбил бы всю дурь из Мейвезера, а на ринге у него шансов не было, хоть боксер из него и неплохой.

Бой между Мейвезером и Нурмагомедовым? Между Мейвезером и кем? Я знаю Флойда, но о втором парне не слышал. Я не слежу за ММА», — приводит слова Валькарселя «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе.