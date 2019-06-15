8-летний сын Семака поставил перед «Зенитом» задачу победить в ЛЧ
Падчерица главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака в сторис инстаграма опубликовала шуточное видео для клуба, сообщает «Советский спорт».
Девочка подписала его «Задача на новый сезон от Саввы», отметив официальный аккаунт сине-бело-голубых.
На видео 8-летний сын Семака в майке капитана туринского «Ювентуса» Криштину Роналду говорит, что в следующем сезоне «Зенит» должен выиграть Лигу чемпионов.
Петербургская команда смогла выйти в первую корзину розыгрыша турнира благодаря победе в чемпионате России этого сезона.
Все этапы жеребьевки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Ранее стало известно будущее Юрия Жиркова и Александра Анюкова в «Зените».