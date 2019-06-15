Глушаков обратился к фанатам «Спартака»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/681/12079681/RIAN_5715955.HR-pic905-895x505-76153.jpg">

Хавбек и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает «Советский спорт».

По словам футболиста, он не знает, как продолжится его карьера — останется он в стане красно-белых или нет. Однако он подчеркнул, что всегда старался добиваться лучших результатов для команды, как на поле, так и в личном общении.

«Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними», — заявил Глушаков.

Спортсмен также добавил, что не обижается на болельщиков, которые часто критикуют его. По его словам, это происходит из-за того, что они не знают всех подробностей происходящего в раздевалке.

«Мне только хочется еще раз сказать, что я делал все возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. И это правда! Я все еще верю, что со временем вся правда откроется, и вы свое мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!» — завершил свое послание полузащитник.

Ранее сообщалось, что Глушаков прошел медосмотр со «Спартаком».