Тренер застреленного сноубордиста назвал его смерть нелепой
Экс-тренер застреленного в Лос-Анджелесе сноубордиста сборной России Дмитрия Кольцова Антон Благовидов считает смерть спортсмена нелепой, сообщает «Советский спорт».
По мнению специалиста, убийства россиянина не должно было случиться. По его словам, Кольцов был целеустремленным и трудолюбивым, а также отличался стойкостью духа и любовью к жизни.
Благовидов тренировал сноубордиста в 2009-2010 годах.
«Дима был удивительно целеустремленным и трудолюбивым спортсменом. Он тренировался сутки напролет. У него все хорошо получалось. Он любил рисковать и делал это, сохраняя любовь к жизни. Эту смерть мало просто назвать нелепой, она совершенно точно не должна была быть в его судьбе», — приводит слова наставника погибшего сноубордиста «Комсомольская правда».
Кольцов был застрелен 10 июня в результате словесной перепалки с подозреваемым, американцем Нельсоном. 30-летний убийца выстрелил в спортсмена, после чего скрылся с места преступления.
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