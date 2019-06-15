Тренер застреленного сноубордиста назвал его смерть нелепой

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Экс-тренер застреленного в Лос-Анджелесе сноубордиста сборной России Дмитрия Кольцова Антон Благовидов считает смерть спортсмена нелепой, сообщает «Советский спорт».

По мнению специалиста, убийства россиянина не должно было случиться. По его словам, Кольцов был целеустремленным и трудолюбивым, а также отличался стойкостью духа и любовью к жизни.

Благовидов тренировал сноубордиста в 2009-2010 годах.

«Дима был удивительно целеустремленным и трудолюбивым спортсменом. Он тренировался сутки напролет. У него все хорошо получалось. Он любил рисковать и делал это, сохраняя любовь к жизни. Эту смерть мало просто назвать нелепой, она совершенно точно не должна была быть в его судьбе», — приводит слова наставника погибшего сноубордиста «Комсомольская правда».

Кольцов был застрелен 10 июня в результате словесной перепалки с подозреваемым, американцем Нельсоном. 30-летний убийца выстрелил в спортсмена, после чего скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Максима Соколова продлили арест