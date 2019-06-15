Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, передает «Советский спорт».

Как сообщает TMZ, португальцу передали документы из федерального суда США лично в руки.

Майорга публично обвинила португальца в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она уверяла, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» сексуально надругался над ней в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе.

Роналду подтвердил, что у него был секс с Майоргой, однако факт изнасилования отрицал. Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тысяч за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.

Ранее сообщалось, что дело об обвинении Роналду в изнасиловании не закрыто.