Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator
Канадский боец смешанного стиля (MMA) Рори Макдональд одержал победу над бразильцем Нейманом Грейси и защитил титул чемпиона в полусреднем весе, передает «Советский спорт».
Поединок, прошедший в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 222, продлился все пять раундов и завершился победой канадца единогласным решением судей. Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Для канадца эта победа стала 21-й в карьере. Грейси потерпел первое поражение в десяти боях.
Ранее сообщалось, что экс-соперник Федора Емельяненко завершил карьеру.