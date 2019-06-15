Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator

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Канадский боец смешанного стиля (MMA) Рори Макдональд одержал победу над бразильцем Нейманом Грейси и защитил титул чемпиона в полусреднем весе, передает «Советский спорт».

Поединок, прошедший в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 222, продлился все пять раундов и завершился победой канадца единогласным решением судей. Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.

Для канадца эта победа стала 21-й в карьере. Грейси потерпел первое поражение в десяти боях.

Ранее сообщалось, что экс-соперник Федора Емельяненко завершил карьеру.