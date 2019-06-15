Российская сноубордистка эмоционально высказалась о смерти Кольцова в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/635/12416635/upload-RIAN_1374217.HR-pic905-895x505-15190.jpg">

Российская сноубордистка Алена Алехина прокомментировала убийство чемпиона России Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе, сообщает Sport24.

Сноубордистка выложила эмоциональный текст в своем инстаграме.

«Дима. Копчик. Я узнала во вторник, что тебя не стало, но как будто целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. Я не знаю больше такой души, как твоя. Мне так повезло знать тебя с 2007 года. Самый добрый, самый смешной, самый харизматичный, бескорыстный и талантливый. Так сильно любящий всех вокруг себя и жизнь. Столько добра, смеха, улыбок, света и энергии ты подарил людям, которые хоть раз в жизни тебя видели. Столько всего ты сделал для своих друзей, близких, знакомых и незнакомых тебе людей. Столько любви и доброты было в тебе», — написала Алехина.

Также она отметила, что смерть сноубордиста вызвала очень горькие чувства у его близких.

«Как же пусто нам сейчас внутри. От ужаса несправедливости, от злости, от бесконечной грусти, от того, как сильно мы уже по тебе скучаем», — добавила сноубордистка.

Ранее Федерация сноуборда России отреагировала на смерть Кольцова.