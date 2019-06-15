Американский боксер арестован за домашнее насилие
Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией, сообщает Sport24.
22 мая Браун нарушил судебный запрет о приближении к бывшей девушке, с которой у него есть общий ребенок. Боксер привез дочь в дом бывшей девушки и отказался уезжать. Та вызвала полицию и спортсмена арестовали.
Отметим, что Браун наказывается за домашнее насилие в четвертый раз.
3 августа он должен защищать временный титул в бою с экс-чемпионом мира Жаном Паскалем. Это поединок пока не был отменен.
Ранее российский боксер Дмитрий Бивол назвал Брауна неудобным соперником.