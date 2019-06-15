Кержаков: ЕГЭ оказывает психологическое давление на моих футболистов
Старший тренер юношеской сборной России U18 Александр Кержаков рассказал о сдаче его игроками Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает Sport24.
14 июня команда Кержакова проиграла Аргентине в финальном матче Мемориала Гранаткина со счетом 0:1.
«Сегодня двое ребят ночью прилетели из Казани. Кто-то сдавал экзамены в Питере. Максим Данилин из «Спартака» три раза летал в Москву на ЕГЭ. Не могу назвать это большой проблемой, но психологическое давление на ребят оказывается», — рассказал Кержаков.
Также он отметил, что игроки чувствуют волнение на тренировках из-за ЕГЭ.
«Они думают, как сдали, как сдавать следующий. Кто-то готовился прямо здесь, брал с собой учебники. Думаю, это не совсем правильно. Нужно либо корректировать сроки, либо менять возраст. К основным проблемам этого возраста добавляется еще и ЕГЭ. Однако профессионалы должны концентрироваться хотя бы в дни матчей на игре», — добавил экс-футболист.
Ранее Дворкович поделился мнением о шансах Дзюбы побить рекорд Кержакова.