Кержаков: ЕГЭ оказывает психологическое давление на моих футболистов

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Старший тренер юношеской сборной России U18 Александр Кержаков рассказал о сдаче его игроками Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает Sport24.

14 июня команда Кержакова проиграла Аргентине в финальном матче Мемориала Гранаткина со счетом 0:1.

«Сегодня двое ребят ночью прилетели из Казани. Кто-то сдавал экзамены в Питере. Максим Данилин из «Спартака» три раза летал в Москву на ЕГЭ. Не могу назвать это большой проблемой, но психологическое давление на ребят оказывается», — рассказал Кержаков.

Также он отметил, что игроки чувствуют волнение на тренировках из-за ЕГЭ.

«Они думают, как сдали, как сдавать следующий. Кто-то готовился прямо здесь, брал с собой учебники. Думаю, это не совсем правильно. Нужно либо корректировать сроки, либо менять возраст. К основным проблемам этого возраста добавляется еще и ЕГЭ. Однако профессионалы должны концентрироваться хотя бы в дни матчей на игре», — добавил экс-футболист.

Ранее Дворкович поделился мнением о шансах Дзюбы побить рекорд Кержакова.