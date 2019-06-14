Старший сын Соколова пришел в себя

<img src="//img.gazeta.ru/files3/237/12415237/1560448964-4650-pic905-895x505-9485.jpg">

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим пришел в себя, сообщает «КП».

18-летний парень находится в стабильно тяжелом состоянии после того, как его младший брат Арсений нанес ему два ножевых ранения.

По решению консилиума врачей молодого человека можно транспортировать в другую больницу, однако специалисты не видят в этом необходимости.

Максим Соколов пока не разговаривает.

Напомним, что младший сын Соколова Арсений подозревается в убийстве матери и нанесении повреждений старшему брату.

Ранее сообщалось, что сосед Соколовых рассказал новые детали убийства.