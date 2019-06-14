Одноклассник высказался о причастности сына Соколова к убийству матери

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Одноклассник 18-летнего сына экс-хоккеиста СКА и сборной России Максима Соколова рассказал о своем товарище.

Молодой человек отметил, что тот никогда не подавал признаков агрессии.

«В классе он был спокойный, дружелюбный, открытый, веселый, позитивный всегда был. Могу сказать, что он был веселым. Грубости, никакого хамства, ничего от него не было никогда. Со старшими он всегда вел себя уважительно», — цитирует одноклассника госпитализированного «Пятый канал».

Стоит отметить, что 13 июня в доме бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова обнаружен труп его жены Ирины. Следственный комитет уже задержал 15-летнего младшего сына хоккеиста, который дает показания.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию трагического события.

Ранее за убийство матери был задержан 15-летний сын экс-вратаря СКА Соколова.