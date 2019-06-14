СМИ стало известно о состоянии старшего сына экс-вратаря СКА Соколова
Старший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова находится в реанимации Всеволожской Клинической межрайонной больницы на аппарате искусственного дыхания.
«Прогноз очень плохой», — цитирует источник в правоохранительных органах ФАН.
Стоит отметить, что 13 июня в доме бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова обнаружен труп его жены Ирины. Следственный комитет уже задержал 15-летнего младшего сына хоккеиста, который дает показания.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию трагического события.
Ранее за убийство матери был задержан 15-летний сын экс-вратаря СКА Соколова.