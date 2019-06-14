СК показал кадры с места убийства жены экс-хоккеиста Соколова
Следственный комитет РФ опубликовал на Youtube-канале видео с места убийства жены прославленного бывшего хоккейного вратаря Максима Соколова, передает «Советский спорт».
По подозрению в совершении преступления уже задержан 15-летний сын убитой женщины.
На кадрах из частного дома в коттеджном поселке Новая Романовка видны окровавленные следы ног, а также брошенный окровавленный нож.
Трагедия произошла 13 июня.
Стоит отметить, что будучи хоккеистом Максим Соколов выступал за СКА, «Авангард» (Омск) и сборную России.
Ранее мать экс-хоккеиста сборной России Нина отреагировала на убийство его жены. По ее словам, Соколов-младший сдавал ЕГЭ в день трагедии.