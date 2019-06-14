«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА

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«Торонто Рэпторз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счетом 114:110 в пользу гостей. У «Торонто» 26 очков и десять передач в активе Кайла Лаури. Также дабл-дабл оформил Паскаль Сиакам (26 очков и десять подборов).

В составе «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Клей Томпсон, набравший 30 баллов. Защитник получил повреждение в третьей четверти и не смог продолжить игру. Трипл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков, 19 подборов и 13 передач).

«Рэпторз» впервые в своей истории стали победителями НБА.

НБА. Плей-офф. Финал. 6-й матч

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Торонто Рэпторз» (Торонто) — 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)