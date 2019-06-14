Хабиб Нурмагомедов назвал свой любимый футбольный клуб

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, за какой клуб он болеет, передает «Советский спорт».

По словам бойца, лучшим первенством мира является Английская премьер-лига (АПЛ).

«Ливерпуль»? Мне нравится эта команда. В 2005-м смотрел финал Лиги чемпионов с «Миланом». У нас в Дагестане на пляже был стоял большой экран.

Собрались тысячи людей, чтобы посмотреть игру. Когда после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал 3:0, я верил, что они должны отыграться», — цитирует Нурмагомедова BT Sport.

Чемпион UFC отметил, что он смотрел все встречи мерсисайдцев в Лиге чемпионов.

«Но я сам большой фанат «Реала». Мне нравится смотреть за АПЛ, даже если играют команды похуже», — сказал россиянин.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своих планах на конец 2019 года.