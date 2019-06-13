Близкий к семье Соколова источник рассказал про убийство жены хоккеиста
Источник, близкий к семье бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова, прокомментировал убийство его супруги, сообщает Федеральное агенство новостей.
По его словам, семья Соколовых выглядела сплоченной.
«Все в шоке, отказываются поверить. Семья выглядела дружной. Когда у сына была онкология, его мать выхаживала, заботилась о нем», - рассказал источник.
Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.
Старший сын Соколова Максим, по неизвестным пока причинам, набросился на мать и убил ее, а после пытался покончить с собой. Его младший брат Арсений, которого подросток также хотел убить, сумел спастись из дома. Он сейчас находится под наблюдением врачей.