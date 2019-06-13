У вратаря сборной России Лунева нашли судимость
Вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ.
в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве. Тогда ему было всего 17 лет, он учился в школе московского «Торпедо». Против молодого футболиста завели уголовной дело за кражу.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Лунев стал чемпионом страны.