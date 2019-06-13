Адвокат Кокорина: Будем обжаловать это решение суда

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Мосгорсуда по апелляции приговора Александра и игрока «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает Sport24.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила сроки задержания неизменными.

«Будем обжаловать во всевозможные инстанции: кассационный суд, верховный суд, ЕСПЧ. Не подавали заново, потому что ожидали, а вдруг случится чудо, но его так и не случилось. Через недели две апелляционный приговор поступит в следственный изолятор, и потом они должны отправиться по этапу в пределах Золотого кольца», — сказал Ромашов.

Также он отметил, что надежд на суд у него изначально не было.

«Однако у меня сохранялась надежда на то, что хоть что-то скостят, что будет продемонстрирована хоть какая-то видимость правосудия», — добавил адвокат.

Ранее тренер «Локомотива» прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым.