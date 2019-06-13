Ибрагимович — самый высокооплачиваемый игрок MLS

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Форвард клуба профессиональной футбольной лиги США (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории дивизиона, сообщает «Советский спорт».

37-летний спортсмен также объявил, что не собирается покидать американскую команду до следующего сезона.

Годовой оклад игрока «Гэлакси» составит $7,2 млн.

До шведа этим рекордом мог похвастаться форвард «Торонто Рэпторс» Себастьян Джовинко. Зарплата игрока в канадском клубе составляла $7,1 млн в год.

В этом сезоне Ибрагимович сыграл в 12 матчах, оформив 11 голов.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович и другие звезды футбола пристыдили своего коллегу.