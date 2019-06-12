Во Внуково рассказали о пьяном дебоше вратаря сборной Лунева

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Директор по маркетингу и PR UTG во Внуково Михаил Ильин рассказал подробности скандала с участием вратаря сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунева, сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен в нетрезвом виде скандалил у стойки регистрации одной из авиакомпаний.

«Этот пассажир вел себя не очень адекватно, был агрессивным. Сотрудники авиакомпании попросили службы безопасности подойти, и те сделали все по стандарту. Лунев никуда не полетел», — рассказал Ильин.

Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови спортсмена, он заплатил штраф в 1000 рублей.

Ранее «Зенит» прокомментировал ситуацию с Луневым.