Во Внуково рассказали о пьяном дебоше вратаря сборной Лунева
Директор по маркетингу и PR UTG во Внуково Михаил Ильин рассказал подробности скандала с участием вратаря сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунева, сообщает РЕН ТВ.
Спортсмен в нетрезвом виде скандалил у стойки регистрации одной из авиакомпаний.
«Этот пассажир вел себя не очень адекватно, был агрессивным. Сотрудники авиакомпании попросили службы безопасности подойти, и те сделали все по стандарту. Лунев никуда не полетел», — рассказал Ильин.
Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови спортсмена, он заплатил штраф в 1000 рублей.