Боец из Чечни арестован в Польше

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Бывший чемпион польской бойцовской организации Мамед Халидов был арестован польской полицией, сообщает «Советский спорт».

По информации mmajunkie, уроженец Чечни подозревается в незаконном ввозе транспортных средств премиум-класса в страну.

38-летний Халидов родился в Грозном, однако с 1997 года он проживает в Польше. Карьеру в смешанных единоборствах (MMA) спортсмен завершил в 2018 году после поражения в чемпионском поединке за титул в полутяжелом весе против Томаса Наркуна.

Ранее снимок с места убийства борца греко-римского стиля Сергея Чуева появился в сети.