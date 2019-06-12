Женская сборная США установила новый рекорд в истории чемпионата мира

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Футболистки из женской сборной США смогли одержать самую крупную победу в истории чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

Американки разгромили команду Тайланда со счетом 13:0. Встреча прошла 11 июня в Реймсе, Франция.

Ранее рекордсменом по количеству забитых мячей в финале турнира была сборная Германии. В 2007 году немки смогли победить сборную Аргентины со счетом 11:0.

На счету футболистки из США Алекс Морган пять голов. Она стала второй, кто смог стать автором пента-трика женского ЧМ.

По этому показателю ранее была лидером ее соотечественница Мишель Экерс. Она смогла завбить семь мячей в матче с Китайским Тайбэем в 1991 году.

Сообщается, что голкипер американской сборной Алисса Нихер дотронулась за всю встречу лишь 11 раз.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ.