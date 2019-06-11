ВФЛА отказались комментировать допинг-скандал с участием Сильнова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/11744269/RIAN_3285801.HR-pic905-895x505-15932.jpg">

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин дал комментарий по поводу допинг-скандала, в котором оказался чемпион Олимпиады-2008 Андрей Сильнов, передает РИА «Новости».

У Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) появились претензии к спортсмену.

«Мы не можем ничего сказать. Каждому атлету на почту приходят на их почту персональные данные. Так что я пока не готов со своей стороны говорить о каких-либо претензиях или обвинениях в отношении Сильнова. Скажу честно, что у меня нет никакой информации о его данных. Она носит конфиденциальный характер. Вам лучше спрашивать самого Сильнова. К тому же, это все раздувать… Знают только две стороны: те, кто ему это прислал и если прислал, и сам Сильнов», — заявил вице-президент национальной организации.

Чиновники ВФЛА уже оказывались в неприятной ситуации, связанной с допингом. Весной 2019 года появилась информация о фальсификации медицинских документов одного из спорстменов, чтобы тот смог выступать за страну на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что вице-президент ВФЛА подозревается в нарушении антидопинговых правил.