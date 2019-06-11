Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы

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Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают «РИА Новости».

«Лига Европы для нас была бы новой вехой в развитии. Это было бы очень приятно и для ребят, которые играют в чемпионате. Все бы поменялось, если бы наши клубы получили право участвовать в Лиге Европы. Переговоры идут!» — сказал Ветоха.

Также он отметил, что все будет зависеть от представителей УЕФА.

«В УЕФА переживают из-за санкций за посещение Крыма, поэтому я думаю, что мы будем в дальнейшем встречаться на нейтральной территории», — добавил глава крымского футбола.

Ранее сообщалось, что в составе одного из крымских клубов осталось всего десять футболистов.