Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают «РИА Новости».
«Лига Европы для нас была бы новой вехой в развитии. Это было бы очень приятно и для ребят, которые играют в чемпионате. Все бы поменялось, если бы наши клубы получили право участвовать в Лиге Европы. Переговоры идут!» — сказал Ветоха.
Также он отметил, что все будет зависеть от представителей УЕФА.
«В УЕФА переживают из-за санкций за посещение Крыма, поэтому я думаю, что мы будем в дальнейшем встречаться на нейтральной территории», — добавил глава крымского футбола.
Ранее сообщалось, что в составе одного из крымских клубов осталось всего десять футболистов.